Toyota vedas konkurente sügisel ninapidi

Nimelt on sügisest saati internetiavarustes ringlemas erinevaid pilte Toyota uuest hübriidautost, kuid nagu nüüd selgub, pole sealt võimalik suurt midagi välja lugeda.

«Auto, mida te nüüd sel nädalal testidel näete, on homologeeritud kerega. Siiani olete testimistel näinud erinevaid kerestiile, millest ükski pole mõeldud rallidel kasutamiseks. Need olid alati mõeldud selleks, et Hyundai ja Ford oma pildid ära teeksid ja nende analüüsimiseks seejärel aega kulutaksid,» tunnistas Toyota rallitiimi tehniline direktor Tom Fowler usutluses DirtFishile.

Ta lisas, et samamoodi talitasid nad ka 2015. ja 2016. aastal, kui tegeleti praeguse põlvkonna WRC-masina ettavalmistamisega. «Siis räägiti ka, et meie masina juures on kõik vale ning illegaalne. Tänavu oli meie põhieesmärgiks kerele erinevate detailide lisamine, et panna inimesi mõistatama, mis need on. Kaadri taga oleme kogu aeg töötanud aga FIA eeskirjade järgi,» jätkas Fowler.

Mõistagi on Toyota üritanud eri viisidel ka konkurentide tegemistest haisu ninna saada. Kui Thierry Neuville eelmisel nädalal karmi väljasõidu tegi, ringles internetis samamoodi erinevat pildimaterjali, kuid Fowleri sõnul oli enamik neist nii kehva kvaliteediga, et nende peale polnud mõtet lihtsalt aega kulutada.