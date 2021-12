Sergio Agüero on pisarais, kui teatab, et peab jalgpallurikarjääri pooleli jätma. FOTO: Andreu Dalmau/EPA/Scanpix

2021. aasta pole spordile halastanud. Üle maailma tuleb igal nädalal uudiseid sellest, et mõni sportlane on kukkunud kokku või on kedagi tabanud mõni muu tervisehäire. Kolmapäeval teatas argentiinlasest tippjalgpallur Sergio Agüero pisarsilmi, et peab tervise huvides karjääri lõpetama. Hiljuti lahkus siitilmast 32-aastaseks elanud Serbia korvpallur Stevan Jelovac.