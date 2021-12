Arizona jõudis lõpuks võõrsil 15 000 pealtvaataja ees 83:79 võiduni. Meeskonna tegemisi põhjalikult kajastav portaal tucson.com, kirjutas mänguülevaate pealkirjas, et võidu tõi Kerr Kriisa suurepärane esitus teisel poolajal.

Selle portaali korvpalliosakond pööras juba mullu Kriisa saagale – meie noormees pidi mäletatavasti tükk aega ootama mänguluba – suurt tähelepanu. Kriisale meenutati pärast vahvat võitu eelmist hooaega ning mängumees märkis, et mängukeelu ajal oli tal vaimselt väga raske ja ta kaalus tõsiselt Euroopasse naasmist, kuid on praegu väga õnnelik, et sellest kiusatusest jagu sai.