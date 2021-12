Pohlak: naiste koondise järgmine peatreener tuleb Eestist

«Ka Jarmo polnud naiste koondise viimase aja tulemustega rahul. Aruteludega jõudsime ühiselt arusaamani, et meie koostöö pigem lõpeb. Et korraldame naistepoolt ka tehnilises mõttes ümber, tuli otsida lahendusi, kuidas edasi minna. Oleme jõudnud konkreetse plaanini, aga selle väljakuulutamine vajab veidi aega,» rääkis Pohlak. Alaliidu pressiteate kohaselt tutvustatakse naistekoondise tulevikuplaane jaanuaris.

Matikainen töötas Eestis nii koondise peatreeneri kui ka naiste jalgpalli üldise arendajana. Pohlaku sõnul tuleb need kaks ametit nüüd lahku lüüa, sest kodumaalt pole Matikaineniga võrreldava kogemustepagasiga inimest võtta. Küll on selge, et naiskonna uueks juhendajaks ei saa Eesti meistri FC Flora peatreener Aleksandra Ševoldajeva, on samas rollis ka U17 koondises, kel seisab 2023. aasta kevadel ees kodune EM-finaalturniir.