Saskia Alusalu heitis valgust valusale teemale: me kõik saame olla rohkem inimesed

Saates olid intervjuud kolme emaga, kes olid kaotanud oma teismelise lapse. Alusalu uuris, kuidas emad ja pered raske perioodiga hakkama said ja milliseks on nende elud pärast traagilist sündmust kujunenud.

«Esiteks, me kõik saame olla rohkem inimesed, võtta aega, et olla üksteise jaoks päriselt olemas. Teiseks, isegi kui vahel tundub, et mitte keegi ei mõista ja sa oled oma muredega üksi, siis kusagil leidub kindlasti keegi, kes juba sel ajal või mõne aja pärast mõistab ja kellega saab jagada. Kolmandaks: kõik emad kordasid seda sama ideed, et elada tuleb just täna ja praegu, mitte üksnes tuleviku nimel,» rääkis Alusalu lõppsõnas.