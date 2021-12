Williamsi ja Tsitsipasi treener: suurimast nõrkusest suurima tugevuseni

Loomulikult. Esiteks on mul väga hea meel, et see teile meeldib. Raamatut kirjutada oli väga põnev, ja arvan, et see pole klassikaline treeneri lugu. Alustasin karjääri tühjalt kohalt ja mu mõttemaailm polnud struktureeritud. Kirjutan sellest, et on väga tähtis võtta vastutus kõige selle eest, mis minuga juhtus.

Ükskõik mida inimene elus teeb, sõltub tulemus tema hoiakutest ja mõtteviisist ning kuidas ta oskab oma kogemustest järeldusi teha. On täiesti loomulik, et me aeg-ajalt totaalselt ebaõnnestume, kuid just see viibki meid tulevikus eduni. Positiivsete ja negatiivsete kogemuste abil koguneb terve hulk informatsiooni. Kui seda infot õigesti kasutada, muutub inimene paremaks. Raamatus räägin sellest, kuidas ma erinevate mängijatega erinevaid strateegiaid kasutasin, kuidas meie koostöö kestis ja lõppes. See on lugu mehest, kellel olid kõik eeldused läbi kukkuda ning ehk on lugejail huvitav teada, kuidas kõik täpselt juhtus.