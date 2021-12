Thierry Neuville selgitas oma eluohtlikku avariid

Kokkuvõttes tunnistas belglane, et nende naha päästis Rally1 auto uuenduslik turvavarustus. «On näha, et uus turvapuur sai oma tööga hakkama. See päästis meid rasketest vigastustest. Vaatasime ka töökojas koos mehaanikutega ja nad olid nõus, et turvapuur oli tasemel,» rääkis Neuville DirtFishile.

Auto hakkas alla sööstma ning me teadsime, et maandume katusele. Oru põhjas. Terve selle aja ei puudutanud meie auto mitte midagi, vaid maandusime põhjas. Seal oligi üks järsak ja maandumine, nii lihtne see oligi. Me ei veerenud üle katuse ega midagi. See oli raudselt väga karm õnnetus,» seletas Ott Tänaku tiimikaaslane.