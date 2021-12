Mercedese pealik pole kindel, kas Hamilton jätkab karjääri

Kõik see tundus Mercedesele FIA enda reeglite vastane ja kogu olukord jättis nii osalistele kui ka fännidele suhu mõru maitse. Wolff tunnistas, et Hamilton võib seetõttu ka karjääri lõpetada.

«Lewis ja mina oleme praegu pettunud. Me ei ole pettunud spordis, sest me armastame seda iga oma keharakuga ja armastame seda, sest stopper ei valeta kunagi.

Aga kui me rikume spordi fundamentaalseid põhimõtteid, nagu ausus ja autentsus, siis stopper ei ole enam tähtis, sest meid mõjutavad suvalised otsused. Siis võib see armastus lõppeda.

Sa hakkad küsima, kas kõik sinu higi, pisarad ja veri saavad näidata rajal parimaid tulemusi, sest see kõik võidakse sult suvaliselt ära võtta. Me ei saa kunagi üle sellest valust, mida pühapäeval kogesime. Loodan, et Lewis jätkab sõitmist, sest ta on aegade parim,» vahendab Motorsport Wolffi sõnu.