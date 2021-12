Kui 39-aastane Sepp tahaks villast visata, saaks ta küsimusele, kuidas käsi käib, vastata rahumeeli, et värisevalt. Ent kuna halvematel päevadel valmistab ainuüksi kodus teiselt korruselt esimesele tulemine põrgupiinu, siis säärast naljatuju tal mõistetavalt pole.

«Kõige hullem on hommikuti, kui on nii lihase- kui ka liigesevalud,» lausub ennast Parkinsoni põdejaga kõrvutav Sepp, kelle enesetunne käib suuresti käsikäes termomeetri näiduga. «Soojema ilmaga on parem olla, aga üks päev oli siin –10 ja siis ei suutnud sisuliselt midagi teha. Ka mitte kõndida. Ainult värisesin.»