Jalgpalliliit üllitas laste turvalisuse tagamiseks reeglid ning kutsub kõiki klubisid ja treenereid neid järgima

Käsiraamatu koostamise visionääriks oli EJLi rahvajalgpalli osakonna juhataja, endine koondislane Teet Allas. Ta rõhutas, et käsiraamatu koostamise peamiseks ajendiks oli kõigi jalgpallis lastega seotud poolte teadlikkuse tõstmine. «See valdkond oli varem küllalt pilla-palla. Viimastel aastatel on toimunud rida koolitusi, kus on neist asjadest räägitud. Põhjalik kogumik aitab need teemad kõik kokku võtta,» ütles Allas.