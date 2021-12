Jaanuaris Tondiraba jäähallis toimuvad rahvusvahelised uisuvõistlused said eriloa

Üritusi korraldab Eesti Uisuliit. Tondiraba jäähallis on maksimaalselt 5840 statsionaarset istekohta. Pealtvaatajad on plaanis jagada esimese ja teise tasandi vahel, nad ei puutuks kokku ei võistlejate ega korraldajatega. Pealtvaatajatel on kohustus kanda maske kogu ürituse vältel ja keelatud kasutada pasunaid, vilesid, ruuporeid jmt.