Kõrgliigasse tõusnud Helsingborg loobus Kreidast, kuid lõplikult ust eestlase ees ei sulgenud

«Vladislav on noor poolkaitsja, kes on õppinud palju, kasvanud inimesena ja arenenud mängijana. Laenulepingu läbisaamine ei ole lõpp, teame, et ta võib mõnes teises klubis lõpetada. Jälgime Vladi ka edaspidi ja soovime talle palju edu,» sõnas spordidirektor Andreas Granqvist klubi kodulehel.