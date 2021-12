Bolšunovi vaevab salapärane tervisemure, venelased on nõutud

Venemaa suusaliidu juht Jelena Välbe kinnitas, et Bolšunovi vaevab seni tuvastamata tervisemure ning selle tuvastamiseks on mehelt võetud vereproov. «Me ei tea jätkuvalt, milles on asi. Laual on kaks varianti: viirus või mõni allergia,» ütles Välbe intervjuus Match TVle.

«Kui tegemist pole allergiaga, vaid on hoopis mingisugune viirus, siis pole olukord kiita,» lisas ta ning selgitas, et Bolšunovil on küll kerged haigussümptomid, kuid need on kestnud juba pikka aega.

«Tema silmad on märjad ja nina tilgub vett. See meenutab allergiat. See on ebamugav olukord. Kõige olulisem on tema tervis korda saada,» rääkis Välbe.

Bolšunov jättis laupäeval toimunud Davosi suusasprindi vahele, viidates haigusele. Päev hiljem oli ta 15 km vabatehnika võistlusel stardis, kuid piirdus alles 12. kohaga. Välbe hinnangul oli rajale tulemise otsus vale.