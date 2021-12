Ogier ei väsi kordamast: on väga võimalik, et tuleb pikk võistluspaus

Tänane sünnipäevalaps Sébastien Ogier on pikka aega kinnitanud, et 2021. aasta hooaeg jäi talle WRC-sarjas viimaseks, kus ta sõitis kaasa kõik etapid, siis aegajalt on meedia ikka kerkinud õhku variandid, et vanameister ei suuda pikalt võistlusraja kõrval istuda. Ogier ei väsi aga kordamast ning ütles veel kord, et pärast 2022. aasta Monte Carlo rallit tuleb tal pikem võistluspaus.