Inglismaa kõrgliiga võib minna koroonapausile, klubid on jagunenud kahte leeri

Kolmapäeval teatas liiga uustulnuka Brentfordi juht Thomas Frank, et kõik nädalavahetuseks planeeritud matšid tuleks edasi lükata, et klubid saaksid koroonaviiruse kolletega tegeleda, seni on liiga olnud sellele vastu.

Newcastle’i juht Eddie Howe oli arvamusel, et kõiki tuleks hoolimata viirusest käsitleda võrdselt – kas ära jätta kõik mängud või lubada kõigil kohtumistel toimuda. «Liiga ühtsuse huvides on vaja mingisugust otsust. Praegune seis on halb, sest asjad on läinud nihkesse,» vahendas BBC Howe’i sõnumit.

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp ei näe, milline oleks kasu, kui liiga seisma pandaks. «Pausile panemine pole ilmselt õige tegu, kuid praeguse ajakava juures peaksime olema paindlikumad,» ütles sakslane.