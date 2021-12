Häberli Rahvuste liiga loosi järel: peame mineviku eest vastutuse võtma

Hetkel pole teada, kas Eesti mängib C- või D-liigas, sest Märtsis ootavad meid sõelmängud mängud Küprosega. Võitja jääb C-liigasse, kaotaja langeb aste madalamale.

Kui Eesti peaks Küprost võitma, siis C-liigas ootaks meid 2. alagrupis ees Põhja-Iirimaa, Kreeka ja Kosovo. D-liigas läheks me vastamisi Malta ja San Marinoga. Vähemalt C-liiga loos oli Häberli arvates keeruline.

«Esimesest tugevusgrupist saime Põhja-Iirimaa, mis oli okei, aga teisest ja kolmandast tulid kõige tugevamad (Kreeka ja Kosovo). Minu jaoks on see raske alagrupp ja igaüks neist tahab B-liigasse tõusta. Neil kõigil on kvaliteeti ja meid ootab ees kõva väljakutse,» kirjeldas Häberli pressikonverentsil.

Häberli ei osanud hetkel välja tuua, kellelt oleks kõige realistlikum punkte näpistada, kuid rõhutas, et kõik oleneb mängijatest endist. «Räägin tiimiga alati samamoodi – peame hästi mängima. Kui soovime järgmise sammu teha, siis peame kõvade vastastega mängima ja nendega võitlema.

Kreeka ja Põhja-Iirimaa on mõlemad tugevad ja Kosovo on noor riik, kes vääriks kõrgemat kohta. Nad mängivad kõik rohke emotsiooniga. Tahame seal olla ja C-liigas võistleda. Seal näeksime, kui tugevad me oleme,» seletas Häberli.

Nagu varem sai mainitud, siis pole üldse kindel, et Eesti C-liigasse jõuab. Kui kahe mängu kokkuvõttes peaksime Küprosele kaotama, terendab silmapiiril D-liiga. Kas tegu oleks katastroofiga?

«Peame teadma, mis juhtus 2020. aastal. Me ei teeninud C-liigas ühtegi võitu ja ilma nendeta me ei väärigi seal olemist. Nüüd on meil teine võimalus C-liigasse püsima jääda. Peame näitama, et minevik ei olnud tõde ja vastutuse võtma. Jalgpallis ei ole soovid, vaid see, mis toimub väljakul. Oleme kaugele tulnud ja proovime kahes mängus hästi mängida, aga me ei tea, mis märtsis juhtub,» toonitas koondise šveitslasest peatreener.

Seeõttu ei hakata praegu C- või D-liiga vastaseid praegu analüüsima ja keskendutakse täielikult märtsile, kus selgub edasine saatus. «Pärast seda on meil piisavalt aega, et juuniks valmistuda. Liiga vara on võimalike vastate peale keskenduda. Hetkel keskendume Küprosele ja ülejäänu tuleb siis, kui tuleb,» ütles Häberli.

Kuna jalgpalli MM peetakse tuleval aastal Kataris 21. novembrist - 18. detsembrini, siis on juunis tavapärasest pikem koondiseaken, kus peetakse kokku ära neli Rahvuste liiga kohtumist kuuest. Ülejäänud kaks toimuvad septembris. Häberli tavapäratul mängukalendril pikemalt ei peatunud, sest muuta seda ei ole võimalik ja tuleb lihtsalt sellega leppida.

Kuigi hetkel läks koondise peatreener Šveitsi pühasid pidama, siis 9. jaanuaril naaseb ta Eestisse ja hakkab pihta uue aasta ettevalmistustega. «Mõned mängijad ei mänginud välismaal ja loodan, et nad leiavad endale järgmiseks aastaks hea lahenduse. Proovime neid aidata, aga see on mängijate töö.