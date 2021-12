Kehra tahab kodusaalis Läti meistri vastu revanši

Peale kahe edasilükatud kohtumise – ka järgmisel nädalal peetava Kehra–Serviti mängu – on tosin vooru Balti liigas mängitud. Viljandi juhib esimese ringi järel 22 punktiga, Servitil on 18, Vilniuse VHC Šviesal 17, Klaipeda HC Dragunasel 16 ja Dobele ZRHK Tenaxil 15 silma. Kehra ja Tapa paiknevad 8.–9. kohal kaheksa ning Raasiku 11. astmel kuue punktiga.

Mart Raudsepp: kodusaalis võime ka tugevatelt vastastelt punkte näpata

Kehralased tunnistasid novembris vastaste paremust selgema vahega – Tenax võitis 31:22 ja Dragunas 38:23. Leedukad on Kehrast üle olnud viies järjestikuses kohtumises, Tenax aga lahkus mullu Kehra kodusaalist napi, 26:27 kaotusega.

«Eelmine aasta olid teised seisud ja teised koosseisud, nii kaugele tagasi ei vaata. Pigem püüame karikavõistluste finaalturniiri head esitused kaasa võtta ja veel pisiasju paremaks lihvida. Võtame mängu korraga ja usun, et kodusaalis võiks ka tugevatelt vastastelt punkte näpata,» sõnas karikasarjas pronksi võitnud Kehra peatreener Mart Raudsepp.

«Tabeliseisu või seda, kui kaugel on edasipääsu kindlustav kuues koht, me liigselt ei vaata. Balti liiga annab meile hea võimaluse erinevaid taktikaid proovida ja noortele tähtsat mänguaega anda. Dobeles ja Klaipedas olime õhukese koosseisuga, nüüd lubavad vahetused kindlasti kaitses varieerida,» lisas kehralaste juhendaja.

Tapa läheb Leedu pealinna punktijahile

Vilnius saab nädalavahetusel koduks nii SK Tapale kui ka Viljandi HC-le. Mulgid alistasid novembris kodusaalis Leedu pealinna klubid, Tapa aga kaotas Šviesale 27:38 ja HC Vilniusele 33:38. Nädal tagasi said tapalased magusa võidu, kui oldi kodusest konkurendist Raasiku/Mistrast üle 26:24, aga esikuuiku koht jääb hetkel kuue punkti kaugusele.

«Raasiku-võit oli üle pika aja üks mäng, kus meeskond näitas iseloomu. Endiselt oli pisut palju tehnilist praaki, aga oli ka võitlust ja tahtmist. See annab meile kindlasti lootust leedukaid üllatada. Võib-olla Vilniuse klubid alahindavad meid pisut pärast võite Tapal ning kavatseme seda ära kasutada,» lausus Tapa treenerina Vilniusse sõitev Aron Jaanis.

«Saime Ilja Kosmiraki ja Artur Morgensoni rivvi tagasi, mis on kahtlemata väga tähtis. Igor Berežnõi on kahjuks eemal, aga lähme tugeva koosseisuga ja motiveerituna ning loodame vähemalt kaks punkti tagasi tuua. See saab olema raske, kuid eesmärgid peavadki olema kõrged,» kinnitas Jaanis.