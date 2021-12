Jean Todt jagas südamlikku mälestust Schumacherist: ma ei unusta seda kunagi

«Ma igatsen täna Michaelit. Ta on osa minu elust praegu ja ka tulevikus. Me oleme koos ehitanud palju asju ja elanud üle tagasilööke, mis on teinud meid tugevamaks,» ütles Todt, kes oli Ferrari tiimipealik seitsmekordse maailmameistri Schumacheri kõige kuldsemal perioodil, vahendas Ilta-Sanomat.

Todt sai FIA presidendiks 12 aastat tagasi ning meenutas, et Schumacher mängis selle juures olulist rolli. «Igal kandidaadil oli õigus endaga kaasa kutsuda kuus inimest, et nad oleksid hingeliseks toeks. Minul oli ainult kolm: minu naine, Michael ja minu poeg. Ma ei unusta seda kunagi.»

75-aastase Todti ametiaeg on lõppemas. Ta on üldpildis oma pärandiga rahul ning arvab, et uue näo esile kerkimine FIA presidendina on ainult hea.