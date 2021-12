Legend: Carlsen võib viia malemaailma anarhiasse

Carlseni sõnul on ta nõus tiitlit kaitsma vaid juhul, kuid tema vastaseks on 18-aastane Iraanis sündinud, aga Prantsusmaad esindav Alireza Firouzja, kes on maailma edetabelis tema lähim jälitaja. Järgmine MM-matš peaks toimuma tuleva aasta teises pooles.

RIA Novostiga vesteldes sõnas Karpov, et tiitli kaitsmine on Carlseni kohus. «Reeglite järgi ei saa ta loobuda matšist kandidaatide turniiri võitjaga. Kui ta nii teeb, peab ta tiitli kaotama.» Firouzja on kandidaatide turniirile kvalifitseerunud, ent tiitlilahingusse jõudmiseks on tal vaja see võita.