Venemaa hokimängija Aleksandr Ovetškin on NHLis mänginud juba 2005. aastast saadik ja ei plaani veel nii pea karjääri lõpetada. Juba esimesel hooajal 52 väravat visanud ja kokku 106 resultatiivsuspunkti kogunud hokiäss on sama võimsalt jätkanud ka järgnevatel aastatel ning üha rohkem räägitakse sellest, kas tegu on NHLi läbi aegade parima väravalööjaga.