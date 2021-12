Üks eestlane sai MK-sarjas kõige sagedasemal põhjusel disklahvi, teine tegi hooaja parima esituse

Maltsevi kõrval tuhises hüppetornist alla ka Eesti esinumber Artti Aigro. Tema sooritus oli koondisekaaslase omast kehvem, kuid siiski piisav, et kvalifikatsioonist edasi pääseda. Kahjuks sai ta aga disklahvi, sest tema hüppekombinesoon polnud reeglitega kooskõlas.

MK-sarja üldarvestust juhib sakslane Karl Geiger. Tal on koos 414 punkti, jaapanlane Kobayashi on 98 ja austerlane Stefan Kraft 103 silma kaugusel. Aigro on 13 punktiga 41. kohal.