Aidaa, rahamäed! Kaks NBA staari on sel hooajal kaotanud üle 11 miljoni euro

25-aastane Simmons kuulub Philadelphia 76ersi rivistusse, kuid teatas tänavu augustis, et ei taha enam klubi särki kanda. Austraallane ähvardas, et kui teda mõnda teise tiimi ei vahetata, keeldub ta hooajaeelses treeninglaagris osalemast.

Täpselt nii ka läks. Muide, kuigi Simmons on hea mängija, on teda raske vahetada, kuna tal on kopsakas leping, aga ta on kohutav kolmepunktiviskaja, mis on tänapäeva korvpallis eeskätt tagameestele ja ääremängijatele vaat et hädavajalik oskus.