Salaja treenimist alustanud Christian Eriksen pole matnud lootust tippjalgpalli naasta

Veidi pärast terviseriket teatati, et Eriksenile paigaldatakse südamestimulaator. Ehkki arstide sõnul oli mees võimeline karjääri jätkama, tähendas stimulaator, et Itaalias ta enam leiba ei teeni: sealsete reeglite tõttu pole keskväljamehel võimalik stimulaatoriga mängida.

Saapamaa meedia kirjutab, et Eriksen soovib jalgpallurikarjääri mõnes teises riigis jätkata. Hiljuti tuli ilmsiks, et ta alustas detsembri alguses esialgu saladuseloori all treeninguid oma endise koduklubi Odense juures.