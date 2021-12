Eesti avas kodusel MM-turniiril lisajal teenitud võiduga punktiarve

Nii Eestil kui ka Poolal oli enne kohtumist punktiskoor avamata, mis tähendas, et I divisjoni B-gruppi püsimajäämiseks vajasid mõlemad võitu.

Eestil on nüüd 2 ja Poolal 1 punkt. I divisjoni B-grupis asub 12 punktiga esikohal Sloveenia, kes on võitnud kõik neli peetud kohtumist. Neile järgnevad 10 punktiga Prantsusmaa ning 6 punktiga Jaapan. Neljandal kohal on Ukraina 5 silmaga. Kas Eesti jääb I divisjoni B-gruppi püsima, selgub täna.