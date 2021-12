Seitse aastat hiljem MK-sarja üldvõitjaks tõusnud norralanna: Mäkäräinenit röövitakse

«Kuulen sellest esimest korda teie käest,» lausus Berger NRK ajakirjanikule. «Selline otsus on kõige karmim Kaisale. See on väga kummaline olukord, sest medalid ja võidutunne on ehe vaid hetkes.»

Omaette küsimus on, mis saab tolle hooaja auhinnarahast. IBU võistlusdirektor Felix Bitterling selgitas, et teemaga tegeletakse, kuid see on praegu teisejärguline küsimus. «Sellega tegelemine on paras õudusunenägu, seda võivad kinnitada ka meie raamatupidajad,» lausus ta. Tõenäoliselt Mäkäräinenilt midagi tagasi ei nõuta, kuid Bergerile makstakse juurde.