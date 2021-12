Üllatus: Adamo asendajaks võib saada Toyota võtmeisik

DirtFishiga kõnelenud allika sõnul pole Nohil aga ambitsiooni rallimeeskonda vedada. Niisiis on Lõuna-Korea autotootja uue tiimijuhi otsingul. Kuuldavasti käivad läbirääkimised ka Toyota ühe võtmeisiku Fowleriga. «Keegi, kellel on Fowleri kogemused ja tehniline taip, pakuks väga palju huvi,» kinnitas allikas.

Hoopis omaette küsimus on, kas Hyundail õnnestub Fowler enda juurde meelitada. Tutvused on tal meeskonnas olemas, sest M-Spordi päevil töötas Fowler tihedalt Hyundai praeguse tehnilise direktori Christian Loriaux’ga.

Hyundail on uue juhi leidmisega pigem kiire, sest hooaja algus on ukse taga. «Uus juht pidanuks majas olema juba eile. Tegelikult juba eelmisel nädalal. Kümne päevaga pole selles küsimuses edusammu tehtud, see on halb. Praegu on meeskonna jaoks ülioluline aeg ning tiim vajab juhtimist,» ütles allikas.