Vaktsineerimisest keeldunud NBA täht kutsuti tagasi meeskonda

Oktoobris eemaldas Nets 29-aastase korvpallitähe meeskonnast, sest New Yorgis kehtestatud koroonareeglid sätestasid, et kõik avalikel üritustel osalevad täiskasvanud peavad olema vaktsineeritud. Irving on jäänud põhimõttekindlaks ega ole end jätkuvalt vaktsineerinud.