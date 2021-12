Raasiku/Mistrale magus võit, Viljandi ja Tapa kaotasid Leedus

Laupäevane Vilnius eestlastele külalislahkust ei osutanud

Väravavaht Kristian Käbi viskas koos lõpusireeniga võiduvärava

Poolajavileks juhtisid külalised 12:11 ja 35. minutil saadi Enrico Antoni tabamuse läbi 15:13 ette. Peagi haaras kontrolli Varsa, aga põhimõtteliselt visati väravaid pikalt kordamööda ja tabloolt käisid läbi kõikvõimalikud viigiseisud. Murdemoment tundus tekkivat kümme minutit enne lõppu, kui võõrustajad 25:22 ette said.

«Võidumaitset teeb natuke mõrudamaks tõsiasi, et Rauno Kopli vigastas raskelt põlve ja viidi haiglasse. Eks mängude arvud ja koormused on suured olnud ning kuna Rauno asendaja Marko Slastinovski on ka eemal olnud, siis sellised traumad juhtuvadki,» tunnistas Lepp.