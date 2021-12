Kehra ja Serviti võtsid tugevatelt vastastelt revanši

Enne pühapäevaseid kohtumisi jätkab Balti liiga liidrina 22 punkti kogunud Viljandi HC. Servitil on 20, Vilniuse VHC Šviesal 19, Dragunasel ja HC Vilniusel 16 ning Tenaxil 15 silma. Kaks viimast ja Serviti on pidanud ühe mängu vähem. Kehra on kogunud kümme, Raasiku/Mistra ja SK Tapa kaheksa punkti ning paiknetakse kohtadel 8.–10.