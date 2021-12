Red Bulli ninamees ei karda Verstappeni kaotamist

Verstappeni praegune leping Red Bulliga kestab 2023. aasta lõpuni. Kuigi on tekkinud ka kuulujutte, et Mercedes soovib 24-aastast hollandlast enda ridadesse meelitada, siis tõepõhja neil all ei paista olevat. Vihjas ju ka Verstappen ise pärast tiitlit, et soovib järgmised 10-15 aastat Red Bullis veeta.