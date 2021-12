Rootsi ootus lõppes: Öberg võttis Öbergilt teatepulga üle

MK-sarja üldarvestuses jätkab liidrina täna kuuendana lõpetanud norralanna Marte Olsbu Röiseland, kel on koos 417 punkti. Elvira Öberg on 387 silmaga tema lähim jälitaja, kolmandal kohal on valgevenelanna Dzinara Alimbekava (327 punkti).