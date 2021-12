Schumacher täristas taas vihatud F1-sõitja suunas: ta peaks tegema midagi muud

22-aastast Mazepini materdati lõppenud hooajal korduvalt nii ekspertide kui ka kaasvõistlejate poolt ning pahatihti oli neil selleks ka tuline õigus, sest meie idanaaber käitus tõesti valesti. Näiteks sõnas Alpine'i roolis Ungari GP võitnud Esteban Ocon, et kui ta satub rajal Mazepini lähedusse, kardab ta, sest venelane võib käituda ootamatult ja ohtlikult. Palju oli ka neid, kelle sõnul sõidab Mazepin F1-sarjas vaid tänu oma isa miljonitele, mitte enda sõiduoskusele.

Venelane sõitis Haasi meeskonnas koos sakslase Mick Schumacheriga, kelle isa on seitsmekordne F1-tšempion Michael Schumacher. Ralf on Micki onu.

«Micki jaoks olnuks hea, kui tema kõrval olnuks keegi, kes saanuks teda aidata,» viitas Ralf Schumacher, et tema hinnangul võinuks Haasi teiseks sõitjaks olla keegi kogenud mees.

Uuel hooajal on Mazepin ja Schumacher taas meeskonnakaaslased ning on huvitav näha, millist kiirust näitab Haas. Tänavu öeldi juba enne hooaega välja, et tulemusi ei oodata, sest põhiaur läheb 2022. aastal välja tulevate uutel reeglitel põhinevate vormelite arendamisele.