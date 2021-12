Mida räägib laskesuusatajate hooaja alguse kohta statistika?

Eesti saab MK-sarjas välja panna kolm meest ning tänavu on need kohad omavahel jaganud Rene Zahkna, Kalev Ermits, Raido Ränkel ja Kristo Siimer. Meeste hooaja esimese kolmandiku võtab hästi kokku fakt, et keegi eestlastest pole veel jälitussõitu (seal saab startida sprindi 60 paremat) pääsenud.