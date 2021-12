Viimasel veerandil 17 punkti visanud Tartu sangar Rosenthal: ma naudin seda, kui vahe on väike ja pead hakkama mängu tegema

«Enne mängu mõtlesin endamisi natuke selle peale, et eelmine mäng saime ainult 36 punkti. Aga ütlesin kõigile, et ärge mõelge sellele. Mängime oma mängu,» sõnas Rosenthal.

Seega on karikavõit tartlaste hingele tohutult magus palsam. Rosenthal oli Tartu tõeline sangar, sest tõi oma 19 punktist tervelt 17 neljandal veerandajal. «Mulle meeldib, kui oled autsaider, vahe on viis-kuus punkti ja pead hakkama mängu tegema. Naudin neid hetki,» tunnistas ta.

Tartu võit on üllatav ka seetõttu, et alles kolmapäeval oldi raskustes Tallinna Kalevi alistamisega. Lõpuks võeti küll 81:73 võit, aga see polnud ilus. Millest selline ümbersünd?

Rosenthali sõnul kogunes meeskond ühissöömisele. «Kõik mängijad rääkisid seal omavahel asjadest. See nädalavahetus oli väga oluline ka see, et publik oli suurepärane ning uskusime iseendasse ja meeskonnakaaslastesse. Seda polnud me eelmistes kohtumistes näidanud.»