Tartu korvpallurid lõpetasid Cramo kuus aastat kestnud hegemoonia

2015. aasta kevadel oli aga just Taaralinna esiklubi, toonase nimega Tartu Ülikool/Rock see, kes tegi meistrivõistluste finaalseerias Cramole säru suisa 4:0. Sealtpeale algas pealinlaste võidumarss, mis sai nüüd järsu lõpu.

Sealjuures tuleb märkida, et vahemikus 2017-19 Eestis karikavõistlusi, kus on üllatusteks rohkem võimalusi, kuivõrd tiitel otsustatakse vaid ühes mängus, mitte seerias, ei korraldatud.

Muide, Eesti karikavõistlustel on kõige edukam just Tartu Ülikool, kel on nüüd kirjas 17 triumfi. Cramo on selle nime all saanud kätte seitse karikat, millega nad jagavad vastavas arvestuses TPIga kolmandat kohta. Üheksaga on teisel kohal Tallinna Kalev.