Eckhoff pidi valima Klæbo ja Bolšunovi vahel

Tandrevold: «Sest ta on norralane?»

Tandrevold: «Lisaks on tal ka koer.»

Tandrevold: «Tal on ka oma Instagrami leht. Tema nimi on Falun.»

Klæbo ja Bolšunov on meeste murdmaasuusatamise kaks kõige kuumemat nime. Kui venelasele on kuulunud viimase kahe aasta MK-sarja üldvõit, siis norralane on jällegi edukam olnud tiitlivõistlustel.