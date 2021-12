Vahepeal kadunud olnud Hiina tennisist võttis karmid süüdistused tagasi

Novembri alguses teatas Hiina endine paarismängu esireket Peng Shuai sotsiaalmeedias, et kolm aastat tagasi sundis endine riigi asepeaminister Zhang Gaoli teda seksuaalvahekorda. Oma viimases intervjuus eitas tennist, et on midagi sellist üldse öelnud. WTA aga kahtlustab, et hiinlanna on jätkuvalt riigi tsensuuri all.