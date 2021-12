Tänaku, Järveoja ja teiste rallimeeste nurin tasus ennast ära

Uute autodega hakkavad uuest aastast kehtima mitmed erinevad reeglid ning kuigi lõviosa neist puudutab uut hübriidajamit, toimuvad muudatused ka teistes valdkondades. Näiteks kui praeguse põlvkonna masinates istusid kaardilugejad sõitjast madalamal, et auto raskuskeset alla viia, siis uutes Rally1-autodes soovis FIA turvakaalutlustel istet kõrgemale liigutada. See osutus rallimeestele, või täpsemini nende paarimeestele, aga vastumeelseks.

«Kaardilugejana pole ma rahul uue istme asukohaga,» sõnas Martin Järveoja tänavu septembris, pärast järjekordset testipäeva. «Meie võitlus selle nimel, et seda parandada, jätkub, sest praegu... ma pole kõige pikem kutt, kuid mõnede pikemate jaoks saab see olema tõeliselt raske. Pärast nii umbes kolme [testi]ringi ei tundnud ma enam oma jalgu, kuna olen autosse lihtsalt nii kokku pressitud. Ma pole kindel, et see on turvaline.»