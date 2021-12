BLOGI JA GALERII ⟩ Ägedalt võidelnud Kalev/Cramo lõpetas Meistrite liiga debüüthooaja viimaste sekundite võiduga tugeva Türgi klubi üle

Senine ainus Kalevi võit ongi tulnud Tofase vastu. Võõrsil murti vastane maha 81:77. Märkimist väärib tõik, et see on jäänud Türgi klubi seniseks ainsaks kaotuseks. Ühtlasi on neil grupi esikoht ja pääs 16 hulka juba kindel.