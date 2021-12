FIA uus president valutab WRC-sarja pärast südant

Omal ajal 14-kordseks Lähis-Ida autoralli tšempioniks kroonitud ning ka MM-etappidest osa võtnud bin Sulayem loodab WRC muuta tootjatele atraktiivsemaks. «Me ei saa lihtsalt niisama istuda ja öelda, et inimesed tulevad meie juurde. Tunnen, et peame ise käima tootjate ustele koputamas ja muutma ala ihaldusväärseks,» jätkas 60-aastane ühendemiraatlane.

Tegelikult üritaski WRC-sari sisepõlemismootorit hüljates ja hübriimasinatele üle minnes endale uusi kosilasi leida, kuid vähemalt avalikult pole keegi sellepeale rallivankrile hüppamas. FIA rallidirektor Yves Matton on siiski püsinud lootusrikas. «Võin kinnitada, et mõned tootjad vaatavad eeskirju ja uurivad neid,» lausus ta juunis. «Nad ei projekteeri autot, aga mõtlevad, kuidas uued masinad nende turndusplaanidesse sobiksid.»

«Küsimus on kuludes. Alguses pidid [uued] ralliautod maksma maksimaalselt 100 000 [USA] dollarit, kuid nüüd räägime juba 200 000st. Jah, võime viidata küll inflatsioonile, kuid see ei kahekordista hinda. Peame hoidma hinnad kontrolli all. Sõitsin hiljuti Rally3 masinaga, mis töötab nagu WRC-auto. Kiirus pole küll päris sama, kuid hind on see-eest palju väiksem,» lausus uus rellišeff.