IBU jättis Mäkäräinenile MK-sarja üldvõidu alles

Ka Mäkäräinen on hinnangul, et IBU langetas õige otsuse. «Mul on Tora üle hea meel. Seitse aastat hiljem võita pole muidugi sama kui võistluspäeval ning ta ei saanud kõiki hüvesid, mida nii suur võit endaga kaasa toob. Dopingurikkumistest kuulmine valmistab alati pettumust. Tulemuste ümberarvutamisega ei saa ju tegelikke võistlusolusid taasluua. Loodan, et ei pea midagi sellist enam läbi elama ning soovin, et sport oleks dopinguvaba,» ütles soomlanna.