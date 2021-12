Tuntud korvpalliajakirjanik: Euroliiga tippklubi tahtis väga Kotsarit, ent Hamburg ei lubanud teda ära

Viimased neli mängu järjest võitnud Fenerbahce vajab korvi alla igal juhul täiendust, sest juba pikemat aega on traumaga väljas Danilo Barthel, lisaks langesid hiljuti rivist Devin Booker ja Ahmet Duverioglu. Kuulduste kohaselt lüüakse käed Ateena Panathinaikosest lahkuva Jehyve Floydiga, kuid enne teda sooviti hoopis Kotsarit.

«Tegelikult tahtis Fenerbahce hoopis teistsugust tsentrit, Maik Kotsarit. Ta on teist aastat Euroopas, Hamburgis mängiv eestlane. Tema keskmised näitajad [EuroCupil] on 24 minutiga 12 punkti ja 4 lauapalli,» jutustas Urbonas.

«Ta on teinud ilusaid [EuroCupi] mänge Partizani, Andorra ja Lokomotivi vastu. Ta on juba mõnda aega olnud Euroliiga tiimide radaril. Fenerbahce tahtis teda, sest tegemist on targa mängijaga, kel olemas korralik keskpositsioonivise. Tõsi, vähemalt veel ta kolmeseid ei viska. Aga tema arsenalist leiab ka head korvialused liigutused.