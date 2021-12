Üllatus: aastaid Eesti tipptasemel mänginud jalgpalliklubi loobus meistriliiga kohast

Viljandi teavitas oma otsusest jalgpalliliitu esmaspäeval, 20. detsembril ja põhjendas Esiliiga litsentsi taotlemist klubi pingelise majandusliku seisuga, mis on tingitud koroonapandeemia kaasmõjudest ja üha konkurentsitihedamast Premium liigast, seisab pressiteates.

«Mõistagi on meil väga kahju, et JK Tulevik aastal 2022 Premium liigas ei osale, samas mõistame, et klubi soovib teha sammu, millega parandatakse jätkusuutlikkust. Tegu oli klubi otsusega, mille eesmärk on ennetada võimalikke probleeme. Ootame Viljandit tagasi Premium liigasse,» lausus Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak.

Tuleviku presidendi Raiko Mutle sõnul ei langetatud otsust kergekäeliselt ning ta kinnitas, et kuni viimase hetkeni otsiti palavikuliselt erinevaid võimalusi kõrgliigas jätkamiseks ja eelarve täitmiseks vajalikku tuge väljastpoolt klubi. Klubijuhi sõnul on toe leidmine olnud pandeemia tingimustes raskem kui iial varem, lisaks tuli seda tehes joosta võidu ka ajaga, sest eelseisva hooaja litsentsiprotsess on juba alanud.

«Otsus on tohutult valus ja raske, sest oleme kõrgliigasse tõusnud ja seal kuus aastat püsinud, sealjuures viimased viis hooaega järjest, ainult ja üksnes meeletu töö ja pingutuse hinnaga nii klubi kontoris kui jalgpalliväljakutel. Võin käe südamele panna ja kinnitada, et nii mina kui kogu meie juhtiv personal, samuti esindusmeeskond ja selle treenerid on tänaseks töötunde lugemata teinud absoluutselt kõik ja andnud endast viimase, et hoida meie meeskond kõrgliigas ja Viljandi tippjalgpalli kaardil,» kõneles Mutle.

Jalgpalliliit jätkab Tuleviku toetamist ka Esiliigas erinevate meetmetega, mille seas on esindusmeeskonna noormängijate arengustipendiumid, noortetöö juhtide projekt ja kogukonna juhtide programm. Teatavasti on Premium liiga klubidele lisaks nimetatud vahenditele tagatud ka solidaarsusfondi palgatoetus kuuele lepingulisele mängijale.

Pärnu JK Vapruse tegevjuht Karl Palatu ütles, et klubi alustas esindusmeeskonna komplekteerimist Premium liiga hooajaks.