Pool Madridi Reali meeskonnast on langenud koroonaviiruse küüsi

Eile saabus uudis, et täna õhtul Kaunases kohaliku Žalgirise ja Milano Olimpia vahel toimuma pidanud lahing jääb ära. Miks? Itaalia tippklubis on koroonaga nakatunud mitu tiimiliiget ja nii ei saadud kokku kohtumiseks vajalikku kaheksat mängijat.

Viiruseuss kimbutab tugevalt ka Madridi Reali. Eurohoopsi andmetel on viimase kaheksa päeva jooksul positiivse koroonaproovi andnud lausa kuus mängijat: Anthony Randolph, Guerschon Yabusele, Juan Nunez, Thomas Heurtel, Fabien Causeur ja Vincent Poirier. Lisaks on nakatunud peatreener Pablo Laso.

Muresid on veel: Rudy Fernandezt segab vigastus. Kuigi Euroliigas on Hispaania suurklubi üle andnud 20 mängijat, on tõsisematest tegijatest täiesti terved vaid kuus: Nigel Williams-Goss, Walter Tavares, Sergio Llull, Adam Hanga ja Jeffery Taylor.