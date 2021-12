Žalgirisest kinga saanud treener avas viimaks suu: Euroliigas töötamine on intensiivne ja raske töö

«Juhtunu on selle ameti karm reaalsus. Tunne polnud muidugi hea, aga seda on ennegi juhtunud,» rääkis Schiller «Talkin' Basketball» podcastis.

«Praegu läheb mul juba paremini. Sain lähedastelt siirast tagasisidet. See andis mulle teatud stabiilsuse. Kui tahta Euroliigas pikalt töötada, tuleb osta keeruliste olukordadega toime tulla. See on intensiivne ja raske töö.»