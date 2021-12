Plahvatuse korraldanud endine F1 sõitja võeti vahi alla

Väidetavalt lasi Alesi õhku ühe tööstushoone akna, mis kuulus tema sugulasele ning ta ei arvanud, et plahvatus tuleb nii suur. 57-aastasele prantslasele on esitatud süüdistus vara lõhkumises ja inimelude ohtu seadmises.

Sündmuspaigalt nähti lahkumas Alesi venda Josed, kes võeti politsei poolt vahi alla. Endine vormelisõitja andis end hiljem võimudele ise üles ning siis pandi hoopis temal käed raudu. Asjasse on seotud ka Jean Alesi poeg Giuliano.

Kuigi Alesi põhjendas, et tegemist oli halva naljaga, siis prokuratuur on teist meelt ning on mehe vabanduste osas skeptiline.