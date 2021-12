Liverpooli kapten: keegi ei võta mängijate heaolu tõsiselt

Eile Inglismaa liiga karikavõistlustel pärast 3:3 lõppenud lisaaega penaltitega Leicesteri võitnud Liverpooli mängijad on saavad tõesti kõvasti pallimurul rassida. Kapten Henderson väljendas muret, et inimesed ei saa aru, kui hull selline mängutempo on, enne kui nad ise seda ei koge.

«Jalgpall on meie jaoks kõik ja me tahame iga kord väljakule minnes mängida tipptasemel. Kahjuks on praegusel perioodil seda raske teha,» ütles Henderson BBC-le «Kahjuks on selline olukord kestnud juba aastaid, kuid nüüd elab turjal ka koroona ja asi on läinud raskemaks ning hullemaks.»