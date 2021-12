Linnamäe otsustas uue kaardilugeja kasuks, Kaur tahab jätkata MM-sarjas

Tagantjärgi vaadates oli Portugalis juhtunud arusaamatus koroonareeglitega õnnelik õnnetus. «Volodõmõr oli mulle olnud väga hea kaardilugeja, aga ma tundsin, et nüüd kui oleme saanud Jamesiga sõita, siis see, et kõrvale tuli briti kaardilugeja, see on mind aidanud väga palju legendiga. Ja et mitte Volodõmõr ei oleks olnud, aga James on väga töökas. Tal on väga-väga head ideed, mida sõitjal tasuks teha, et ennast arendada,» kiitis Linnamäe Sander Pärna endist kaardilugejat.