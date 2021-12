Tänak kiitis Hyundai arendustööd: oleme teinud suure sammu edasi

Tänak sai uut autot testida sel nädalal Lõuna-Prantsusmaal, kuid esimest korda istus ta selle rooli detsembri alguses. «Poisid on selle autoga tõesti korralikult tööd teinud. Meil on uus tugev kere ja oleme kindlasti teinud suure sammu edasi,» ütles 2019. aasta maailmameister WRC kodulehel.

«Loomulikult ma tahaksin enne hooaja algust võimalikult palju kilomeetreid läbida, aga selle aja jooksul, mis oleks juba autoga sõitnud, on näha, et disainerid on selle lühikese ajaga teinud ära suure töö,» tunnustas ta Hyundai insenere.

«Me teame, et meil on veel palju tööd teha, kuid (see auto) on kindlasti paljulubav,» lisas saarlane, kes eelmisel hooajal võitis vaid ühe MM-etapi ning on seni Hyundai roolis noppinud kaks MM-ralli esikohta.