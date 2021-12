Halvima F1-tiimi pealiku töö polnud kerge: oleksin nagu lapsi kasvatanud

«Oleksin nagu lapsi kasvatanud. Ma ei ütle, et nad on lapsed, kuid kõik oli nende jaoks uus. Pidin õppima, kuidas nendega töötada. Tavaliselt on sul tiimis üks noor ja üks kogenud sõitja, siis juhtub kõik justkui iseenesest,» rääkis USA ja Itaalia kodakondsusega boss F1i-le.